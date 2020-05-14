Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor.