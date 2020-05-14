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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Son dakika haberine göre; İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:17
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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor.

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ADALAR

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ARNAVUTKÖY

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ATAŞEHİR

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum

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