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Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bayramda uygulanacak kısıtlamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bayram tatilini bulundukları il dışında değerlendirmek isteyenler seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?
Giriş Tarihi: 12.05.2021 18:23
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