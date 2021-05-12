Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Şu an uygulanmakta olan tam kapanma yasaklarının vaka sayılarına bakıldığında bayram sonuna kadar devam edeceği biliniyor. İşte, bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?