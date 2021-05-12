12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bayramda uygulanacak kısıtlamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bayram tatilini bulundukları il dışında değerlendirmek isteyenler seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

Giriş Tarihi: 12.05.2021 18:23
  • 1
  • 8
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Şu an uygulanmakta olan tam kapanma yasaklarının vaka sayılarına bakıldığında bayram sonuna kadar devam edeceği biliniyor. İşte, bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmiyor.

  • 3
  • 8
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

  • 4
  • 8
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Ramazan ayının ilk iki haftasını içeren kısmi kapanma kararları kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, şehirler arası seyahatlerin yalnızca toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirileceği belirtilmiş, özel araçla şehirler arası seyahat yasak olarak ilan edilmişti. Güncel kararlara göre bu uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor.

  • 5
  • 8
Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.