Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ilde uygulanan tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlama takviminin içerisinde yer alan Ramazan Bayramı'nda hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyor. Sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...