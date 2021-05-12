12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ilde uygulanan tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlama takviminin içerisinde yer alan Ramazan Bayramı'nda hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyor. Sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 17:59
  • 1
  • 9
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nı da içinde bulunduruyor. Sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli oldu. İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Böylelikle 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'dan da sokağa çıkma yasağı devam edecek.

  • 3
  • 9
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

  • 4
  • 9
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şehit aileleri, Arefe ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

  • 5
  • 9
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...

Bayram öncesinde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm Şehit Mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.