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Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arefe günü bu sene 12 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan arefede oruç tutmanın yanında başka ibadetlerde yerine getiriliyor. Vatandaşlar yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. İşte, arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 19:59
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