12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arefe günü bu sene 12 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan arefede oruç tutmanın yanında başka ibadetlerde yerine getiriliyor. Vatandaşlar yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. İşte, arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 19:59
  • 1
  • 7
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 12 Mayıs gününe denk geliyor. Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Bu önemli günün gecesinde yerine getirilecek ibadetler merak ediliyor. İşte, Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

  • 3
  • 7
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

  • 4
  • 7
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

  • 5
  • 7
Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad