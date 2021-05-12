Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 12 Mayıs gününe denk geliyor. Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Bu önemli günün gecesinde yerine getirilecek ibadetler merak ediliyor. İşte, Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Arefe Günü hangi tesbihler çekilir? İşte arefe günü ibadetleri...