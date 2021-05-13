17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

Yasaklar ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde en çok merak edilenlerden biri de tam kapanmanın biteceği tarih oldu. Kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatadandaşlar, konu hakkında resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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