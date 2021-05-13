13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

Yasaklar ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde en çok merak edilenlerden biri de tam kapanmanın biteceği tarih oldu. Kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatadandaşlar, konu hakkında resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:39
  • 1
  • 23
17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçilmiş, 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı genelge ile duyurulmuştu. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, 17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları devam edecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

17 MAYIS'TA TAM KAPANMA KALKACAK MI?

Genelgeye göre, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte kısıtlamaların devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 23
17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

TAM KAPANMA İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da 17 Mayıs günü ne olacağı, nasıl, ne şekilde, olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız" dedi.

  • 4
  • 23
17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, 81 ilde alınan tedbirlere ilişkin Van, Diyarbakır, İzmir, Antalya, İstanbul, Muğla, Denizli, Zonguldak, Kars, Mersin illerindeki kontrol noktalarına canlı bağlantı yaparak bilgi aldı.

  • 5
  • 23
17 Mayıs'ta tam kapanma kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI TAM KAPANMADAN SONRA YAPILMALI'

Bakan Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı bağlantıda şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları olursa bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. Buna yönelik tedbir almamız gerekiyor.