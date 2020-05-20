Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

Son dakika... Bayramda hangi illerde yasak var? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler alınıyor. Bu kapsamda bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni genelge gönderildi. Bu yıl bayramı evde karantinada geçirecek olan vatandaşlar, yasağın hangi illerde olacağını araştırıyor. Peki, bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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