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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

Son dakika... Bayramda hangi illerde yasak var? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler alınıyor. Bu kapsamda bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni genelge gönderildi. Bu yıl bayramı evde karantinada geçirecek olan vatandaşlar, yasağın hangi illerde olacağını araştırıyor. Peki, bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:43
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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

Son dakika... Bayramda hangi illerde yasak var? Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntılarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi...

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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE? KAÇ GÜN?

23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak

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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: