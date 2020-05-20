20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Başakşehir Şehir Hastanesi yarın tam kapasite ile hizmete başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin videokonferans ile katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün son düzenlemeler yapılıyor. 789 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 15:04
  • 1
  • 20
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yarın hizmete açılıyor. Tabelası asılan ve çevre düzenlemeleri yapılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

  • 2
  • 20
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Açılış törenine Japon Başbakanı Abe'nin video konferans yoluyla katılacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs Perşembe günü hizmete giriyor. Toplam 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin tabelası asıldı.

  • 3
  • 20
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Çevre düzenlemesi yapılan ve çam ve sakura ağaçları dikilen hastane havadan görüntülendi. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor.

  • 4
  • 20
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

  • 5
  • 20
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.