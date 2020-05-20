Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor! Son dokunuşlar havadan görüntülendi...

Başakşehir Şehir Hastanesi yarın tam kapasite ile hizmete başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin videokonferans ile katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün son düzenlemeler yapılıyor. 789 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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