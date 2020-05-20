15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Henüz kontrol altına alınamayan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, dünya yeni bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan'da yapılan bir araştırmaya göre, yarasalarda 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.