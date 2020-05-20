HaberlerGaleri15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Corona virüs salgını henüz kontrol altına alınamamışken, dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli'nin yaptığı araştırmaya göre, yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:23Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:24