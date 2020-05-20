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Haberler Galeri 15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Corona virüs salgını henüz kontrol altına alınamamışken, dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli'nin yaptığı araştırmaya göre, yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:24
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15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 323 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 5 milyondan fazla insan salgına yakalandı.

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15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Henüz kontrol altına alınamayan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, dünya yeni bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan'da yapılan bir araştırmaya göre, yarasalarda 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.

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15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ
Koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı iddiaları üzerine araştırmalarına başlayan Vuhan Viroloji Enstitüsü Shi Zhengli ve araştırma ekibi, yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkılarından alınan yaklaşık 15 bin örneği analiz etti.

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15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Analiz sonucunda Zhengli, yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

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15 bin örnek analiz edildi! Çin'den korkutan açıklama: 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Zhengli ve ekibi, yarasalardan alınan örneklerin hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için çalışmalarına devam ediyor.