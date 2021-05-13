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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

Bayramda berberler açık mı? Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmişti. Tam kapanma süresi içinde faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaförlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 12:19
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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

Berber ve kuaförler bayramda açık mı? İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Tam kapanma tedbirleri" konulu genelge ile berber ve kuaförlerin faaliyetlerine ara verilmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler berber ve kuaöflere çevrildi. Peki, bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA BERBERLER AÇIK MI?

Tam kapanma döneminde berber ve kuaförlerin faaliyetlerine ara verilmişti. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri Ramazan Bayramı da dahil 17 Mayıs'a kadar kapalı olacak.

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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDAKİ KOVİD-19 VAKA SAYILARI NORMALLEŞME ADIMLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.

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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

Nisan ortasında 60 binlere çıkan Kovid-19 vaka sayısı 14 Nisan'dan itibaren "kısmi kapanma", 29 Nisan'dan beri de "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla 10 binli rakamlara indi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Kemalettin Uzmanı Aydın, kapanma sürecinin etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

Toplumun, tam kapanma sürecindeki kurallara çoğunlukla uyduğunu belirten Aydın, izin kağıdının olmasını suistimal ederek işi haricinde dışarıya çıkanlara yönelik denetimlerin de titizlikle yapıldığını dile getirdi.

Aydın, tam kapanma sürecinin vaka sayılarına yansımasının bu hafta görüldüğünü ifade ederek, "Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.