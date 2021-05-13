Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?

Bayramda berberler açık mı? Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmişti. Tam kapanma süresi içinde faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaförlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...