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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi. Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı kentte polis ekipleri, en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelemeye aldı.Kentte yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında Haliç Köprüsü'nün giriş ve çıkışı yer alırken bunu D-100 Karayolu Cevizlibağ ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkileri takip etti.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:36
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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!
İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!
İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!
İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!
İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

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İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!
İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.