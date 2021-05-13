İstanbul'da bu 10 noktaya dikkat! Geçen sene 91 kişi öldü!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi. Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı kentte polis ekipleri, en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelemeye aldı.Kentte yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında Haliç Köprüsü'nün giriş ve çıkışı yer alırken bunu D-100 Karayolu Cevizlibağ ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkileri takip etti.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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