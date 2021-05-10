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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kutlamalar geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurların idari izin süreleri uzatılmıştı. Peki, bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 12:27
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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

Aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri pandemi nedeniyle bu sene de gerçekleştirilemeyecek. Bayram tatili için bekleyişini sürdüren vatandaşlar, tatil süresinin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumlarında çalışan memurlar kaç gün tatil yapacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.