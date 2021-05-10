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Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...
Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kutlamalar geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurların idari izin süreleri uzatılmıştı. Peki, bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 12:27
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