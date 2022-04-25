25 Nisan 2022, Pazartesi
Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?
Maske takma zorunluluğu kapalı alanlarda devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararların alınacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından okullarda ve kapalı alanlarda maskenin kalkıp kalkmayacağı araştırılmaya başlandı. Bakan Koca, maske ile ilgili Bilim Kurulu toplantısını işaret etmişti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:00
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