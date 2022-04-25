Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Bakan Koca, maske zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.