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Haberler Galeri Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

Maske takma zorunluluğu kapalı alanlarda devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararların alınacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından okullarda ve kapalı alanlarda maskenin kalkıp kalkmayacağı araştırılmaya başlandı. Bakan Koca, maske ile ilgili Bilim Kurulu toplantısını işaret etmişti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:00
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Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, toplu taşımada ve kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu'nun önemli bir toplantı yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı ile iligli de yeni kararların alınacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından maskelerin kalkıp kalkmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda maske zorunluluğunun masada olması bekleniyor. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan'da yapılacak. Maske ile ilgili kararların Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

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Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Bakan Koca, maske zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

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Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

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Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.