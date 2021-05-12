Bayram namazı evde kılınır mı? Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kuşluk namazı duha namazı kılınışı, namazda okunacak dua ve sureler

Bayram namazı evde kılınır mı? Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaları takip ediyor. 13 Mayıs'a denk gelen bayramın birinci gününde camilerin durumu ile ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum." dedi. İşte, Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kuşluk namazı duha namazı kılınışı, namazda okunacak dua ve sureler