HaberlerGaleriBayram namazı evde kılınır mı? Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kuşluk namazı duha namazı kılınışı, namazda okunacak dua ve sureler
Bayram namazı evde kılınır mı? Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kuşluk namazı duha namazı kılınışı, namazda okunacak dua ve sureler
Bayram namazı evde kılınır mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 13 Mayıs günü idrak edilecek. Bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Açıklamanın ardından evde bayram namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, bayram namazı evde kılınır mı? Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekat?