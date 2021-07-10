Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir rekor daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA, bin 360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirerek, yeni bir başarıya imza attı. Kalkış ağırlığı 6 tonu (6 bin 49 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.