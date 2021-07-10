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Haberler Galeri Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir rekor daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir rekor daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA, bin 360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirerek, yeni bir başarıya imza attı. Kalkış ağırlığı 6 tonu (6 bin 49 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 15:50
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Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu
Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

BAYKAR açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu
Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı.

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Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu
Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

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Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu
Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

9 Temmuz'da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

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Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu
Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha! 1.360 kilogram yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.