ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

2024 yerel seçim sonuçlarını heyecanla bekleyenler için geri sayım artık başladı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye genelinde yerel seçimler için sandık başına giden vatandaşlar, demokratik haklarını kullanarak oy kullandılar. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye genelinde sona erdi. Bu noktada, sandıklar açılmaya başladı ve oy sayımı işlemi hızla başladı. Seçim sonuçlarının açıklanması için vatandaşlar ve siyasi çevreler büyük bir merak içinde bekliyor.