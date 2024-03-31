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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!
Anka Haber Ajansı'nın canlı seçim sonuçlarına yönelik aramalar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından hızla artış gösterdi. Türkiye genelinde oy kullanma işlemleri sabah saatlerinde başladı ve akşam saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim sonuçları için sayımlar başladı.