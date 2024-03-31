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Haberler Galeri ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

Anka Haber Ajansı'nın canlı seçim sonuçlarına yönelik aramalar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından hızla artış gösterdi. Türkiye genelinde oy kullanma işlemleri sabah saatlerinde başladı ve akşam saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim sonuçları için sayımlar başladı.

Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:28
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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

2024 yerel seçim sonuçlarını heyecanla bekleyenler için geri sayım artık başladı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye genelinde yerel seçimler için sandık başına giden vatandaşlar, demokratik haklarını kullanarak oy kullandılar. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye genelinde sona erdi. Bu noktada, sandıklar açılmaya başladı ve oy sayımı işlemi hızla başladı. Seçim sonuçlarının açıklanması için vatandaşlar ve siyasi çevreler büyük bir merak içinde bekliyor.

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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandı.

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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

AHaber CANLI YAYIN

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ANKA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 31 MART ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!