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Batı medyası ABD'nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

Batı medyası 2023 seçimleri öncesinde algı operasyonlarını son sürat devam ettiriyor. France 24, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kalırken, 7'li masanın sözcülüğünü üstlenen bir tutumda bulunuyor. Fransız merkezli medya kuruluşu olan France 24, Batı ve ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde Batı'yla nasıl bir ilişki içerisinde olacağını yazdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 13:05
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Batı medyası ABD’nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

Batı medyası nefesini tuttu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bekliyor. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse..." konulu haberlere bir yenisi de France24'ten geldi. France24, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı ile ilişkilerde izleyeceği yolu yazdı.

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Batı medyası ABD’nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

JOE BİDEN, ERDOĞAN'I TEHDİT OLARAK MI GÖRÜYOR?

France24, Batı ve ABD'nin açık açık 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini yazdı. Bu sözler ABD Başkanı Joe Biden'ın "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım." ifadelerini akıllara getirdi.

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Batı medyası ABD’nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

2016'daki darbe girişimi ile Türkiye ve Batı ilişkilerinde bir kopma yaşandığı belirtilen Tom Wheldon imzalı haberde, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelede Batı'dan destek göremediği itiraf edildi.

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Batı medyası ABD’nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde zafer elde ederse, Batı ile ilişkiler yeniden kurulabileceği ileri sürüldü.

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Batı medyası ABD’nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

Altı partili heterojen bloğun AB'ye katılım sürecini yeniden başlatmaya ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi kararlarına uymaya kararlı olduğu yazıldı.