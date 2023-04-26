Batı medyası ABD'nin Kılıçdaroğlu ile nasıl bir ilişki kuracağını yazdı!

Batı medyası 2023 seçimleri öncesinde algı operasyonlarını son sürat devam ettiriyor. France 24, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kalırken, 7'li masanın sözcülüğünü üstlenen bir tutumda bulunuyor. Fransız merkezli medya kuruluşu olan France 24, Batı ve ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde Batı'yla nasıl bir ilişki içerisinde olacağını yazdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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