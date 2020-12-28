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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?
KYK memur alımı başvuruları başladı. 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilecek 500 memur alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. KYK'nın resmi internet adresi üzerinden başvurular alınıyor. KYK başvurularına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, basvuru.gsb.gov.tr ile KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:49
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