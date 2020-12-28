basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılacak 500 memur alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak personel alımının başvuru süreci başladı. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuruya dair detaylar belli oldu. Adayların atanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, basvuru.gsb.gov.tr ile KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir? İşte merak edilenler...