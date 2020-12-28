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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

KYK memur alımı başvuruları başladı. 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilecek 500 memur alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. KYK'nın resmi internet adresi üzerinden başvurular alınıyor. KYK başvurularına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, basvuru.gsb.gov.tr ile KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:49
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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılacak 500 memur alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak personel alımının başvuru süreci başladı. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuruya dair detaylar belli oldu. Adayların atanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, basvuru.gsb.gov.tr ile KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir? İşte merak edilenler...

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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

28 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.

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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır).

* Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi).

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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

KYK 500 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

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basvuru.gsb.gov.tr: KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 500 yurt yönetim memuru alımı şartları nedir?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

* 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,