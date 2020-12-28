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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. 3 aylık ödemelerin toplu halde yapılacağı açıklamasının ardından, öğrenciler ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:14
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