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Haberler Galeri GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. 3 aylık ödemelerin toplu halde yapılacağı açıklamasının ardından, öğrenciler ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:14
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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 çğretim yılı için burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından hak kazanan öğrenciler taahhütname onay işlemlerini gerçekleştirdi. Ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredi ödemeleri için son dakika açıklaması geldi. Peki, 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bugün hesaplarına yatırılıyor.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz."

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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; ��ğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

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GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,