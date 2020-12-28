GSB son dakika: 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 çğretim yılı için burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından hak kazanan öğrenciler taahhütname onay işlemlerini gerçekleştirdi. Ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredi ödemeleri için son dakika açıklaması geldi. Peki, 28 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...