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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları
MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. MSB'in boş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek işçi alımına dair bazı detaylar merak ediliyor. 1072 işçi alımı başvuru ve şartlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.07.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 12:48
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