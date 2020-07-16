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Haberler Galeri Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. MSB'in boş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek işçi alımına dair bazı detaylar merak ediliyor. 1072 işçi alımı başvuru ve şartlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.07.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 12:48
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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

MSB sürekli işçi alımı başvuruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek işçi alımının detaylarını haberimizde derledik. Başvurular 16 Temmuz itibarıyla İŞKUR üzerinden başladı. Açıktan işçi alımı ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, MSB 1072 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSB 1.072 açıktan işçi alımı başvuruları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

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Başvuru süreci başladı! MSB İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? MSB 1072 işçi alımı başvuru şartları

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.