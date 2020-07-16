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Haberler Galeri ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite sınavının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bugün lise sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 2020 YKS ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 11:54
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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bugün LGS yani liseye geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.