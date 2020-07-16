ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bugün LGS yani liseye geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...