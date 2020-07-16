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ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite sınavının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bugün lise sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 2020 YKS ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.07.2020 11:49Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 11:54