PKK'nın Tel Rıfat'ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Halep kenti Tel Rıfat ilçesinde silah saklamak ve mevzilenmek için kazdığı tüneller görüntülendi. Havada kameraya alınan PKK'nın kazdığı tüneller her şeyi gözler önüne serdi. Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.