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PKK'nın Tel Rıfat'ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Halep kenti Tel Rıfat ilçesinde silah saklamak ve mevzilenmek için kazdığı tüneller görüntülendi. Havada kameraya alınan PKK'nın kazdığı tüneller her şeyi gözler önüne serdi. Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 18:37
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PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

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PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

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PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler kameralara yansıdı.

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PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

TEL RIFAT'TA SON DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

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PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.