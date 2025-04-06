06 Nisan 2025, Pazar
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor! Açılış Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışını 12 Nisan'da gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylece, havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona çıkarıyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:33