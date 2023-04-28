Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlandığı yayından önce neler oldu?

Dünya lideri olmanın zor bir iş olduğunu söylemek için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her açıklamanız, her adımınız olay oluyor, dünya basını aksırsanız haber yapıyor.

Bunlar normal ama mesele Erdoğan olunca, Batı basını her zaman olduğu gibi ipin ucunu kaçırıyor, dezenformasyon havada uçuşuyor.

