Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayından önce neler oldu?
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün canlı yayında rahatsızlanmasıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın yayına çıkmadan önce de rahatsız olduğunu belirten Kaplan, ısrarını ve nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.04.2023
08:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
08:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da katıldığı açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" dedi.
Başkan Erdoğan'ın canlı yayın esnasında rahatsızlanmasıyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan "
Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.
Kaplan yayın öncesinde yaşananları da aktardı. İşte o yazı:
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Dünya lideri olmanın zor bir iş olduğunu söylemek için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her açıklamanız, her adımınız olay oluyor, dünya basını aksırsanız haber yapıyor.
Bunlar normal ama
mese le Erdoğan olunca, Batı basını her zaman olduğu gibi ipin ucunu kaçırıyor, dezenformasyon havada uçuşuyor.
Ne yaşanmıştı, hatırlayalım. Başkan Erdoğan, katıldığı bir canlı yayına geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Fakat rahatsızlığına rağmen, aradan sonra yayına döndü ve rahatsızlığının hafif olduğunu,
yoğun temposundan ötürü midesini üşüttüğünü açıkladı. Hatta izleyenlerden helallik istedi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak
Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı.
Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki.
Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti. Soysuzların sevinci, onların kansızlığından olduğu için değinmeye lüzum yok.