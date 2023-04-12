13 Nisan 2023, Perşembe
13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
"13 Nisan okullar kar tatili mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MGM'den hava durumu ve sağanak yağış için bazı illerimize uyarı yapıldı. Öğrenci ve veliler okulların tatil durumunu sorguluyor. Hangi illerde okulların kar tatili olduğuna yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 23:05
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