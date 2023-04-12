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Haberler Galeri 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

"13 Nisan okullar kar tatili mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MGM'den hava durumu ve sağanak yağış için bazı illerimize uyarı yapıldı. Öğrenci ve veliler okulların tatil durumunu sorguluyor. Hangi illerde okulların kar tatili olduğuna yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 23:05
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13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

"13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji verilerine göre çeşitli illerde soğuk hava, sağanak yağış etkili olacaktı. Bir açıklama da Şırnak'tan geldi. Eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki, 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

YARIN ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

YARIN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumları tatil edildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe hünü ilk ve orta dereceli eğitim, öğretim kurumları, özel öğretim kursları,Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idare izinli sayılacaktır" denildi.

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13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yer yer sağanak yağışlı hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıkları 6 derece yükselirken cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

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13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.