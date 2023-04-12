13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...

YARIN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumları tatil edildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe hünü ilk ve orta dereceli eğitim, öğretim kurumları, özel öğretim kursları,Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idare izinli sayılacaktır" denildi.