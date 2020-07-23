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Haberler Galeri Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS YDT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçlarının açıklanması için artık geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT sonuçlarını kapsayan YKS'nin ne zaman açıklanacağını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sonuçların ardından tercih heyecanı yaşamaya başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 22:54
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS sınav sonuçları için artık geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 bölümde yapılan üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini yapabilecek. Bakan Selçuk, sonuçların açıklanacağı ve tercih döneminin başlayacağı tarihleri açıkladı. Peki, 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893