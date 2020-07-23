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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
YKS YDT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçlarının açıklanması için artık geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT sonuçlarını kapsayan YKS'nin ne zaman açıklanacağını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sonuçların ardından tercih heyecanı yaşamaya başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 22:54
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?
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Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de! 2020 YKS açıklandı mı? YKS TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır?