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Başakşehir'de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. İtfaiye ekipleri bazı katlarından dumanlar yükselen binada çalışmalarına devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:07
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Başakşehir’de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

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Başakşehir’de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

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Başakşehir’de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

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Başakşehir’de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.

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Başakşehir’de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.