Başakşehir'de fabrika yangını! Günler sonra söndürüldü! İşte dehşet veren görüntüler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. İtfaiye ekipleri bazı katlarından dumanlar yükselen binada çalışmalarına devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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