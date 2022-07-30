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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS'ye katılacak adayların yanı sıra binlerce kişi görev alacak. ÖSYM tarafından sınav görevlilerine yönelik verilen ödeme tutarlarında güncelleme yapıldı. Peki, KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 16:14
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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınavda binlerce kişi görev alacak. Sınavda görevli olacak olan kişiler, görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

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KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda KPSS görevli ücretlerinin en Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.