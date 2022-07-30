KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınavda binlerce kişi görev alacak. Sınavda görevli olacak olan kişiler, görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...