30 Temmuz 2022, Cumartesi
KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?
KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS'ye katılacak adayların yanı sıra binlerce kişi görev alacak. ÖSYM tarafından sınav görevlilerine yönelik verilen ödeme tutarlarında güncelleme yapıldı. Peki, KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 16:14
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