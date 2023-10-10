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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nı yarıda keserek İsrail-Filistin hattındaki gerilimin düşmesi için kolları sıvayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğinden bahsederek onun barış için "Filistin devleti ertelenemez" sözlerine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her iki tarafa yaptığı uyarı da gündemdeydi.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:19
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında gerilim had safhaya çıkmış durumda. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu. Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Öte yandan uluslararası alanda ise itidal çağrısı yapan ülkeler arasında Türkiye de var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta suların durulması için telkinlerde bulunuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Nitekim dün Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara vererek konuyla ilgili önemli telefon görüşmeleri yaptı.