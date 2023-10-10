Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin sözleri dünya gündeminde

Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nı yarıda keserek İsrail-Filistin hattındaki gerilimin düşmesi için kolları sıvayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğinden bahsederek onun barış için "Filistin devleti ertelenemez" sözlerine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her iki tarafa yaptığı uyarı da gündemdeydi.