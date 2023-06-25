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Haberler Galeri Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:36
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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Bakan Uraloğlu, toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik bölümünün 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete alınacağı müjdesini verdi, ardından otoyolun kontrolünü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Şoför koltuğuna oturan Bakan Uraloğlu, hem aracı kullandı, hem de yolla ilgili bilgiler verdi.

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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Bakan Uraloğlu yan koltukta bulunan Vali Aksoy'a, "Yolun konforu iyi. Seyir halindeyken profilometre cihazıyla ölçümler yapıyoruz. Eğer onu sağlamıyorsa yeniden yapıma karar verebiliyoruz. Yol bizim beklediğimizden daha iyi performans gösterdi" sözleriyle otoyol çalışmalarına tam not verdi.

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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti
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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti