Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL