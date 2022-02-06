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Haberler Galeri 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler burs ve kredi ödemelerine çevrildi. Gençik ve Spor Bakanlığı tarafından ödemeler hakkında son dakika açıklaması geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:37
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6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüz binlerce öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, şubat ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyordu. Bakanlık tarafından konu hakkında açıklama geldi. KYK bursu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

6 ŞUBAT KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

2022 Şubat ayının burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ödeme takvimi şu şekilde:

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.5550 TL

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6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

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6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.