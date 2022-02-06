06 Şubat 2022, Pazar
6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!
KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler burs ve kredi ödemelerine çevrildi. Gençik ve Spor Bakanlığı tarafından ödemeler hakkında son dakika açıklaması geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:37
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