Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

İKİ BÜYÜK VURGUN OLAYININ SUÇ ALETLERİ

Türkiye'nin yakın tarihine geçen binlerce insanı mağdur eden Thodex ve Çiftlikbank dolandırıcılığında kullanılan suç aletleri de Anadolu Adliyesi emanet depolarında muhafaza ediliyor. Thodex kripto para borsasıyla 2027 müşteriden 356 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin, sistemin kayıtlı olduğu bilgisayarları ile resmi belgeler çuvallar ve delil poşetleri içinde tutuluyor. Çiftlikbank adı verilen sistemde 3 bin 762 kişiyi mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın suç delilleri de üzerleri plastikle kaplanmış strafor kutular içerisinde korunuyor. Sanık Mehmet Aydın'ın binlerce insandan 511 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın en önemli delili olan bu cihazlar, özel güvenlikli emanet deposunda tutuluyor.