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Anadolu Adalet Sarayı'nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL'lik vurgunun delilleri
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor. Adli emanetten sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Cumali Karakütük, kendisiyle birlikte 2 Cumhuriyet savcısı, 1 yazı işleri müdürü ve 27 personelin görev yaptığını belirterek, "Son teknolojiye sahip, düzenli ve güvenlik seviyesi yüksek adli emanet dairesinde, adalete olan katkı sunma çabası her gün eksilmeyen bir ciddiyetle devam ediyor" dedi.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:59Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:05