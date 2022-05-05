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Haberler Galeri Anadolu Adalet Sarayı'nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL'lik vurgunun delilleri

Anadolu Adalet Sarayı'nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL'lik vurgunun delilleri

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor. Adli emanetten sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Cumali Karakütük, kendisiyle birlikte 2 Cumhuriyet savcısı, 1 yazı işleri müdürü ve 27 personelin görev yaptığını belirterek, "Son teknolojiye sahip, düzenli ve güvenlik seviyesi yüksek adli emanet dairesinde, adalete olan katkı sunma çabası her gün eksilmeyen bir ciddiyetle devam ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:05
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Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

HER GÜN 200 YENİ DELİL GELİYOR

Anadolu Adliyesinin 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiğini hatırlatan Başsavcıvekili Karakütük, bu büyüklükteki bir adliyenin emanet deposuna her gün yaklaşık 200 yeni suç delili girdiğini belirtti. Karakütük, yalnızca yüksek tutardaki paraların banka hesaplarında, ateşli silahların ise Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğunu söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR

Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Karakütük, "Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle sağlanıyor. Bir personel sistemde kayıtlı retinasını okutarak, diğer personel ise anahtarla, birlikte kapıyı açıyor. Bu depolarda 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları bulunuyor" dedi.

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Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

DEPODAN İZİNSİZ DELİL ÇIKTIĞINDA ALARM ÇALIŞIYOR

Başsavcı Karakütük 2017 yılında Adli Emanet Takip Sistemine geçildiğini belirterek, "Emanet memuru barkod sistemiyle teslim aldığı suç eşyasını UYAP'a kaydettikten sonra, üzerine radyo frekans özelliğine sahip barkot yapıştırıyor. Daha sonra bilgisayardan Adli Emanet Takip Sistemine de kaydı yapılarak, depoya yerleştiriliyor" dedi. Emanet depolarının üzerinde barkot okuma cihazları bulunduğunu, böylece radyo frekanslı barkotlu suç eşyalarının anlık olarak takip edildiğini ifade eden Başsavcıvekili Karakütük, "Talep edilmeden depodan çıkarılan emanet eşyası kapıdan çıktığında alarm veriyor, kırmızı alan olarak bilgisayar ekranına yansıtılıyor" dedi.

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Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

RAFLARA SOKAK İSİMLERİ

Depolardaki raflara sokak isimleri verildiğini söyleyen Başsavcıvekili Karakütük, suç eşyasının daha kolay bulunabilmesi için böyle bir uygulama yaptıklarını belirtti. Karakütük, radyo frekanslı barkotlar sayesinde, el detektörü kullanılarak aranan suç eşyalarının çok kısa sürede bulunabildiğini ifade etti.

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Anadolu Adalet Sarayı’nda 151 bin delil var! En üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor! 867 milyon TL’lik vurgunun delilleri

İKİ BÜYÜK VURGUN OLAYININ SUÇ ALETLERİ

Türkiye'nin yakın tarihine geçen binlerce insanı mağdur eden Thodex ve Çiftlikbank dolandırıcılığında kullanılan suç aletleri de Anadolu Adliyesi emanet depolarında muhafaza ediliyor. Thodex kripto para borsasıyla 2027 müşteriden 356 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin, sistemin kayıtlı olduğu bilgisayarları ile resmi belgeler çuvallar ve delil poşetleri içinde tutuluyor. Çiftlikbank adı verilen sistemde 3 bin 762 kişiyi mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın suç delilleri de üzerleri plastikle kaplanmış strafor kutular içerisinde korunuyor. Sanık Mehmet Aydın'ın binlerce insandan 511 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın en önemli delili olan bu cihazlar, özel güvenlikli emanet deposunda tutuluyor.