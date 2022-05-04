Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

Bayramdan sonra okul var mı? Ramazan Bayramı resmi tatili nedeniyle okullarda eğitim öğretime ara verildi. Bayramın bugün sona erecek olmak ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de okullardaki tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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