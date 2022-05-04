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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

Bayramdan sonra okul var mı? Ramazan Bayramı resmi tatili nedeniyle okullarda eğitim öğretime ara verildi. Bayramın bugün sona erecek olmak ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de okullardaki tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 16:50
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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

Bayramdan sonra okul var mı? Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, Ramazan Bayramı resmi tatilinde dinlenme fırsatı buldular. Okullardaki tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, internet üzerinde yarın okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? İşte haberin detayları...

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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı resmi tatili bugün sona erecek. Buna göre, 4-5 Mayıs yani perşembe ve cuma günleri okullar açık olacak.

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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı kinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim takvimi henüz açıklanmadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Bayramdan sonra okul var mı? 5 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar açık olacak mı? MEB takvimi...

MEB "OKUL ORTAKLIĞI PROGRAMI" BAŞLATIYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi. Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günlerden bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktalarını oluşturduğunu ifade etti.