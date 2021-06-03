İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci bu dönem de karnelerini online mı olacak merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. İşte, İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?