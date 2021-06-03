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İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının son ayı başlıyor. Milyonlarca öğrenci, şimdiden karne heyecanı yaşıyor ve karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu. İşte, İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 23:06
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