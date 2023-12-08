7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

"Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atina'da ağırladığı toplantıda önemli bir duyuruda bulundu. Yunanistan hükümeti, Ege Denizi'ndeki 10 adada Türk vatandaşlarına 7 gün boyunca vizesiz seyahat etme imkanı tanıma kararı aldı. Peki, 7 günlük kapıda vize nasıl alınıri başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...