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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

"Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atina'da ağırladığı toplantıda önemli bir duyuruda bulundu. Yunanistan hükümeti, Ege Denizi'ndeki 10 adada Türk vatandaşlarına 7 gün boyunca vizesiz seyahat etme imkanı tanıma kararı aldı. Peki, 7 günlük kapıda vize nasıl alınıri başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:59
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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türk vatandaşlarına müjdeli bir haber verdi. Yunan hükümeti, Ege Denizi'ndeki 10 adada Türk vatandaşlarına 7 gün süreyle vize muafiyeti sağlama kararı aldı. Peki, kapıda vize ne kadar, nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

KAPIDA VİZE NEDİR?

Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda, ülke vatandaşları için sınır kapılarında vize alabilme imkanı, yurtdışı seyahatlerini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, sınır kapısında vize başvurusu yaparak seyahat etme fırsatı buluyor.

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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vize muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.

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7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...

Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.