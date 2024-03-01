Başkan Erdoğan'ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. 7 yıl gibi kısa sürede 5 yıldızlı otel konforundaki 24 şehir hastanesi hizmete açılırken, yapımı süren 10 şehir hastanesinden 6'sının bu yıl açılması planlanıyor. Türkiye sağlık konusunda dünyanın referans aldığı ülke konumuna geldi.