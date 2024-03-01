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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Başkan Erdoğan'ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. 7 yıl gibi kısa sürede 5 yıldızlı otel konforundaki 24 şehir hastanesi hizmete açılırken, yapımı süren 10 şehir hastanesinden 6'sının bu yıl açılması planlanıyor. Türkiye sağlık konusunda dünyanın referans aldığı ülke konumuna geldi.

Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 06:28
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Başkan Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. Sağlık konusunda dünyanın referans aldığı bir ülke konumuna gelen Türkiye bu alanda altın çağını yaşıyor.

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Başkan Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

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Başkan Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi tam 7 yıl önce 25 Ocak 2017'de açıldı.

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Başkan Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

24 ŞEHİR HASTANESİ HİZMET VERİYOR

O günden bu yana 7 yıl gibi kısa bir sürede 23 şehir hastanesi hizmete açıldı.

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Başkan Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastaneleri sağlık çıtasını yükseğe taşıdı

Ülke genelinde Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazil Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hizmet veriyor.