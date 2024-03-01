ABB personline yönetimden görülmemiş eziyet! Yavaş ve ekibi bozulan sistemin parasını çalışanlardan çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesinden buyana yanında olan Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin 153 Çağrı Merkezi'nde yaşanan sistem hatasının faturasını personele çıkardı. ABB'nin 24 saat çalışan birimlerinden biri olan Alo 153 Çağrı Merkezi'nde yaşanan bu olayın ardından ALO 153'ün 15 personelinin maaşlarından 6 Bin 500'er TL "haksız kesinti" yapıldı.

Sabah Giriş Tarihi: 01.03.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL