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Başkan Erdoğan'ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç harekatıyla terör örgütünün hedeflerini vuruyor. Ağır kayıplar alan PKK-YPG'yi bölgeden temizlemek için kara operasyonu mesajı veren Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 17:13
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Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

TSK, Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini hava ve kara ateş destek unsurları ile vurmaya devam ediyor.

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Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

Suriye'nin kuzeyinde başta Haseke, Kamışlı, Tel Temir ve Tel Rıfat olmak üzere birçok nokta ateş altına alındı. TSK, bölgede Pençe Kılıç harekatına devam ederken Suriye Milli Ordusu da operasyon emrini bekliyor.

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Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

Suriye'nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürerken, daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı.

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Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

Tel Rıfat ve Menbiç cephe hattında Suriye Milli Ordusu askerleri gece gündüz teröristleri izlerken, harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

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Başkan Erdoğan’ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır

Menbiç ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'li terör gruplarından temizlenmesi durumunda, 6 yıl sonra bölgede huzur ve asayiş sağlanmış olacak.