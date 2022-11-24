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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”

A HABER ÖZEL | Maşası batılı emperyalistlerinden elinde olan terör örgütü PKK, Kürt, Türk, genç, yaşlı, çocuk demeden masum insanlarımızın canına kast ediyor. Kendini devleti için adayan askerimize, polisimize, hemşiremize, öğretmenlerimize de silah uzatan eli kanlı örgüt vatanseverleri pusu kurarak kalleşçe şehit ediyor. Kimisi hayatlarının baharında, kimisi emekli olmak üzereyken şehadete yürüdü. Tek amaçları vardı. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceği genç nesilleri eğitmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerimizi bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. İşte PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerimiz için A Haber'in hazırladığı analiz haber…

Giriş Tarihi: 24.11.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 23:18
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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”

Onlar gözlerinde umut, yüreklerinde vatan aşkı dillerinde millet sevdası öğretmenlerimizdi. Tek amaçları kendilerine emanet edilen minik bedenleri vatan millet bilinciyle yetiştirmekti.

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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”

Elleri öpülecek öğretmenlerimizdi, ama olmadı. kiminin en çocukluk hayaliydi kara tahtanın başına geçmek kiminin bilinçlendikçe aldığı bir karar. Nice çocuğu vatan sevgisiyle yetiştirdi onlar. Cesur yürekleri korkak hain terör örgütü PKK'lıların pusularında şehit düşene kadar.

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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”

Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin ve dahası… İsimleri ile doğdular, isimleri ile yaşadılar isimleri ile öğrettiler ve şimdi yüreklerde o kahramanlar.

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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”
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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”