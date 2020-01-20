Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Erdoğan, aracından inerken verdiği görüntüle çok konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın araç televizyonundan yansıyan görüntü, günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Peki Başkan Erdoğan aracında ne izliyordu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 03:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 03:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





