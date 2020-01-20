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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Erdoğan, aracından inerken verdiği görüntüle çok konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın araç televizyonundan yansıyan görüntü, günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Peki Başkan Erdoğan aracında ne izliyordu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 03:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 03:18
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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Başkan Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Başkan Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı. Peki Erdoğan aracında hangi maçı izliyordu. İşte o görüntüler.

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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkat lerden kaçmadı.

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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

İşte Başkan Erdoğan'ın Libya Konferansı için gittiği Berlin'den görüntüleri..

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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu