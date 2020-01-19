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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

2020 MEB takvimi milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler geçtiğimiz Cuma günü karnelerine kavuştu ve 15 tatile girdi. Tatil dönemi devam ederken bir yandan da okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme oturdu. Okulların açılma tarihine göre plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler MEB takvimini sorguluyor. Yeni sisteme göre ilk dönemde bir haftalık tatil yapılmıştı. İkinci dönemde de Nisan ayında öğrenciler bir haftalık tatil yapacak. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve 2020 MEB takvimi…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:51
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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. 17 Ocak tarihinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini aldı ve 15 günlük sömestr tatiline çıktı. Tatil heyecanı devam ederken bir yandan da okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. MEB takvimini araştıran öğrenciler okulların ayın kaçında açılacağını merak ediyor. 15 tatilin sona ermesinin ardından Nisan ayında bir haftalık tatil yapılacak. İşte merak edilen sorunun yanıtı…

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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 MEB takvimine göre sömestr tatili 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilini de hesaplarsak ilk ders 3 Şubat 2020 Pazartesi günü yapılacak.

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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

İkinci dönem ara tatili ise Nisan ayında gerçekleşecek. 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak ikinci ara tatilde öğrenciler 13 Nisan itibariyle okula gitmeye başlayacak.

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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

İkinci dönem 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.