2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?

2020 MEB takvimi milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler geçtiğimiz Cuma günü karnelerine kavuştu ve 15 tatile girdi. Tatil dönemi devam ederken bir yandan da okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme oturdu. Okulların açılma tarihine göre plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler MEB takvimini sorguluyor. Yeni sisteme göre ilk dönemde bir haftalık tatil yapılmıştı. İkinci dönemde de Nisan ayında öğrenciler bir haftalık tatil yapacak. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve 2020 MEB takvimi…