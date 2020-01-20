26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların ardından 7 bin polis alımı için gözler Polis Akademisi'nden yapılacak duyuruya çevrildi. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar alacakları eğitim sonrasında polis olarak görev yapmaya başlayacak. Polis Akademisi tarafından açılan ilana göre; lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın toplam 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte POMEM sonuçları hakkında merak edilenler…