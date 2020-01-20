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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların ardından 7 bin polis alımı için gözler Polis Akademisi'nden yapılacak duyuruya çevrildi. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar alacakları eğitim sonrasında polis olarak görev yapmaya başlayacak. Polis Akademisi tarafından açılan ilana göre; lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın toplam 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte POMEM sonuçları hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.01.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 19:10
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları polis olma hayal kuran binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Polis Akademisi (PA) tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve sınavlara on binlerce kişi başvurmuştu. Sınav ve eleme süreçlerinden sonra son olarak mülakatlar tamamlanmıştı. Adaylarda gözler POMEM mülakat sonuçları için çevrildi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 26. dönem POMEM sonuçları hakkında tüm merak edilen bilgiler!

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yakın bir tarihte duyuru yapılması bekleniyor. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.