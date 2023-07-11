11 Temmuz 2023, Salı
Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?
"Aile Deste ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak 850 lira ila 1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi son dakika açıklamasıyla duyurdu. Ödemelerden yararlananlar ise ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte, Aile Destek parası ödeme tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:52
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