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Haberler Galeri Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

"Aile Deste ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak 850 lira ila 1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi son dakika açıklamasıyla duyurdu. Ödemelerden yararlananlar ise ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte, Aile Destek parası ödeme tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:52
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Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek paketi kapsamında her ay dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?

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Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK SON DAKİKA?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı..

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL - 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.

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Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL