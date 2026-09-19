Sincan’da nostalji rüzgarı! Klasik otomobiller görenleri geçmişe götürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, birbirinden özel araçları otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı dönemlere ait klasik otomobiller sergilenirken ziyaretçiler renkli ve nostaljik araçlarla geçmişe yolculuk yaptı.

Sincan Park'ta gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün sürecek festivalde sergilenen birbirinden özel araçlar, tasarımları, renkleri ve hikayeleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Klasik otomobillerin geçmişten günümüze uzanan hikayelerini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, birbirinden farklı modelleri inceleyerek nostalji dolu anlar yaşadı.

Festivale 3 araçla katılan Merve Solel, klasik otomobillerin kendileri için bir hobiden çok daha fazlası olduğunu belirtti. Solel, garajlarda özenle muhafaza edilen araçları otomobil meraklılarıyla buluşturmak istediklerini ifade ederek, "Bunlar bizim her gün caddelerde sürdüğümüz otomobiller değil. Hepsi kapalı garajlarda bekleyen, tabiri caizse el değmemiş araçlar" dedi.

Günümüz otomobillerinin aksine klasik araçların farklı renk ve tasarımlarıyla dikkat çektiğini belirten Solel, araçların ziyaretçilerde geçmişe dair anıları canlandırdığını söyledi. Solel, "Günümüz otomobillerine baktığınızda genelde siyah ve beyaz ağırlıklı araç görebilirsiniz ama bunlara baktığınızda pembesi, mavisi, turkuazı, kırmızısı, sarısı kısacası her renk ve tonda araçlar var" ifadelerini kullandı.

Festival alanında sergilenen özel araçlardan bazıları ise dikkat çekti. Merve Solel, araçlarından birinin 1981 model BMW 323i olduğunu belirterek, aracın iç bölümünün Almanya'dan getirildiğini ve orijinal Alpina olarak restore edildiğini aktardı. Solel ayrıca, 1963 model Chevrolet Impala aracının da Türkiye'de oldukça nadir bulunan modellerden biri olduğunu söyledi.