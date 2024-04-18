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Haberler Galeri DEM'den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

DEM'den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti'li Abdulhalik Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit etti. Zabıta ekipleri hurdacılarda arama yaptı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:41
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DEM’den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Patnos'ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti'li Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.

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DEM’den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

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DEM’den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı.

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DEM’den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.

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DEM’den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…

Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor.