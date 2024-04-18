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DEM'den AK Parti’ye geçmişti! Patnos Belediye Başkanı tek tek tespit etti: Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar…
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti'li Abdulhalik Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit etti. Zabıta ekipleri hurdacılarda arama yaptı.
ahaber.com.trDHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 17:41Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:41