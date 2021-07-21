ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Lisans KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 KPSS lisans için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilnleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Lisans KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte KPSS ile ilgili son gelişmeler...