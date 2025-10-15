15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a soyunma odasında tebrik! İşte o anlar...

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a soyunma odasında tebrik! İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti soyunma odasında tebrik etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 01:36
Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik!

A Milliler Kocaeli'de oynanan zorlu mücadelede Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik!

MİLLİ TAKIM'A GALİBİYET TEBRİĞİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrası soyunma odasına inerek teknik heyeti ve oyuncuları kutladı.

"SAKATLIK YOK DEĞİL Mİ"
Başkan Erdoğan'ın sohbet sırasında Hakan Çalhanoğlu'na "Sakatlık yok değil mi" diyaloğu da gülümsetti.

Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik!

MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa da VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0.

Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan yerden içeri çıkarttı. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı.

Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

.

Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik!

İkinci yarıya da hızlı başlayan milli takım 52'nci dakikada farkı 4'e çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hakan ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Merih'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

64'üncü dakikada Gürcistan farkı 3'e indirdi. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Gürcistan'da ceza sahası içinde Abdülkerim'den sıyrılan Kochorashvili, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.