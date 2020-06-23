23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... YKS tarihi ertelenecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YKS sınavının tarihi belli oldu. Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini öğrendikten sonra sınav tarihini beklemeye başladılar. Corona virüsü nedeniyle sınav tarihinde yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:20
  • 1
  • 13
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... YKS ertelenecek mi? 2020 YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Üniveriste heyecanı yaşayan öğrenciler sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. 2020 YKS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

YKS ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Erteleme olup olmayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 13
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

  • 4
  • 13
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-YKS adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 13
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.