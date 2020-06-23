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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
Son dakika... YKS tarihi ertelenecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YKS sınavının tarihi belli oldu. Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini öğrendikten sonra sınav tarihini beklemeye başladılar. Corona virüsü nedeniyle sınav tarihinde yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:20
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