Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... YKS ertelenecek mi? 2020 YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Üniveriste heyecanı yaşayan öğrenciler sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. 2020 YKS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...