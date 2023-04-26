Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan destek yağdı! #HelalOlsun etiketi bir anda Türkiye gündeminde zirveye yerleşti! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirirken yaptığı açıklamada "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında #HelalOlsun etiketi sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan Erdoğan'a destek mesajı yağdı. Diğer yandan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere siyasi parti liderleri de Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. İşte detaylar...