Bir haftaya sığdırılan sayısız açılış ve miting! İşte Başkan Erdoğan'ın son bir haftada katıldığı etkinlikler! A Haber olarak sizler için derledik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlık sonrası yaptığı açıklamada yoğun seçim temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan Başkan Erdoğan yoğun temposuna ara vermeden kaldığı yerden devam edecek. Biz de ahaber.com.tr olarak Başkan Erdoğan'ın son bir hafta boyunca geçirdiği yoğun tempoyu sizler için derledik. İşte Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yaptığı açılış ve miting programları...