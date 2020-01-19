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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 14:58
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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi

Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

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Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi